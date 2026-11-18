Москва18 нояВести.Росатом приступил к завершающему этапу пусковых работ на первом энергоблоке атомной электростанции "Аккую" в Турции. Об этом журналистам сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, турецкий регулятор выдал разрешение на проведение холодно-горячей обкатки оборудования. Этот этап предполагает проверку систем станции при рабочих значениях температуры и давления, но с использованием внешнего источника энергии.
Это значит, что мы буквально уже не в шаге, а в полушаге от физического пускасказал Лихачев журналистам на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне
"Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. Всего планируется строительство четырех энергоблоков с современными реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.
Ранее Лихачев заявил, что реактор первого энергоблока запланирован на вторую половину декабря.