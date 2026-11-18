Лихачев сообщил о приближении физического пуска АЭС "Аккую" в Турции Росатом начал заключительные испытания первого энергоблока АЭС "Аккую"

Москва18 ноя Вести.Росатом приступил к завершающему этапу пусковых работ на первом энергоблоке атомной электростанции "Аккую" в Турции. Об этом журналистам сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, турецкий регулятор выдал разрешение на проведение холодно-горячей обкатки оборудования. Этот этап предполагает проверку систем станции при рабочих значениях температуры и давления, но с использованием внешнего источника энергии.

Это значит, что мы буквально уже не в шаге, а в полушаге от физического пуска сказал Лихачев журналистам на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне

"Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. Всего планируется строительство четырех энергоблоков с современными реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.

Ранее Лихачев заявил, что реактор первого энергоблока запланирован на вторую половину декабря.