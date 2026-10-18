Число испытаний на АЭС "Аккую" в Турции перевалило за тысячу Более 1 тыс испытаний провели на первом блоке АЭС "Аккую"

Москва18 окт Вести.Более тысячи испытаний проведено на первом блоке атомной электростанции "Аккую" в рамках предпусковой работы, заявил в воскресенье министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

Министр вновь подчеркнул, что запуск первого энергоблока ожидается до конца текущего года и будет приурочен к 70-летнему юбилею со дня старта ядерных исследований в стране.

На данный момент проведено уже более тысячи, а именно 1090 различных испытаний на первом блоке. Впервые в истории Турции ядерное топливо будет загружено в реактор АЭС заявил министр телеканалу Kanal7

Байрактар ранее подчеркивал, что общее количество запланированных проверок для запуска первого блока составляет около двух тысяч испытаний, так как требования безопасности на атомных объектах кратно выше, чем на любых других.

Сооружением первой турецкой атомной электростанции "Аккую" занимается Россия. Проект включает в себя четыре современных энергоблока, оснащенных отечественными реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к передовому поколению "3+". Производительность каждого из них будет достигать 1200 МВт.

Примечательно, что возведение АЭС "Аккую" стало дебютным прецедентом в глобальной ядерной энергетике, который полностью воплощается в жизнь в рамках инвестиционной модели BOO ("строй-владей-эксплуатируй").

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что физический пуск реактора первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции планируется на вторую половину декабря.