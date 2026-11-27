Новак назвал сроки пуска первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции Вице-премьер Новак: запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" планируется в декабре

Москва27 ноя Вести.Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции планируется в декабре этого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Как известно, реализуется флагманский проект по строительству атомной электростанции "Аккую". Работы ведутся на четырех блоках, и в этом году ожидается запуск уже в декабре месяце первого блока в эксплуатацию сказал он

По словам чиновника, одним из ключевых направлений сотрудничества России и Турции остается развитие атомной энергетики в республике при участии российской стороны.

Вице-премьер также отметил, что Москва и Анкара обсуждали возможность участия турецких компаний в этом проекте.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что госкорпорация начала финальный этап пусковых работ на первом энергоблоке АЭС "Аккую".