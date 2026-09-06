В Турции сообщили, что России интересен проект новой АЭС во Фракии Минэнерго Турции: Россия проявляет интерес к проекту новой АЭС во Фракии

Москва6 сен Вести.Российская сторона проявляет интерес к участию в будущем проекте АЭС во Фракии. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, Турция ведет переговоры не только с Россией, но и с Канадой, Китаем и Южной Кореей по поводу других АЭС.

Россия хочет перенести опыт и кадровый потенциал, накопленные в Аккую, на планируемую АЭС в Синопе, а также проявляет интерес к проекту во Фракии приводит слова Байрактара газета Т24

Министр заверил, что первый блок АЭС "Аккую" начнет работу до конца 2026 года. Сейчас идут испытания, планируется, что первый реактор начнет вырабатывать электроэнергию до конца года.

С вводом в эксплуатацию первого энергоблока около 2–2,5 % потребности Турции в электроэнергии будет покрываться за счет атомной энергии, заключил Байрактар.

2 сентября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация аходится в шаге от начала физического пуска первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции.