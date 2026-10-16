Лихачев: первый блок АЭС "Аккую" запустят в декабре 2026 года

Лихачев: реактор первого блока АЭС "Аккую" планируют запустить в декабре 2026 г. Лихачев: первый блок АЭС "Аккую" запустят в декабре 2026 года

Москва16 окт Вести.Физический пуск реактора первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции планируется на вторую половину декабря. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на полях форума "Российская энергетическая неделя", его слова передает РИА Новости.

Что касается физического пуска [реактора первого блока], мы идем к обозначенной дате, это, условно, вторая половина декабря сказал он

Ранее в сентябре Лихачев сообщал, что Росатом находится в шаге от начала процедуры физического пуска первого энергоблока АЭС "Аккую". Президент России Владимир Путин также выражал уверенность, что госкорпорация запустит первый блок станции в этом году, как и планировалось.

АЭС "Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. Проект реализуется при участии России и предусматривает строительство четырех энергоблоков с современными реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт.

Строительство АЭС "Аккую" является первым в мировой атомной отрасли проектом, который реализуется по модели "строй – владей – эксплуатируй".