Посол РФ в Турции об энергетическом сотрудничестве: у Анкары обширные планы Посол РФ рассказал о больших планах Анкары по энергетическому сотрудничеству

Москва13 ноя Вести.У Анкары есть обширные планы по сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере. Об этом рассказал российский посол в Турции Сергей Вершинин в интервью ИС "Вести" на полях форума "Мировые атомные дни" в Анталье.

Дипломат отметил, что между Россией и Турцией сохраняются глубокие двусторонние контакты, в том числе в экономической, торговой и технологической областях. Что касается энергетического сотрудничества, то речь идет не только о строящейся АЭС "Аккую", но и о других проектах.

Обсуждаются и другие проекты, потому что планы у турецкой стороны достаточно обширные. Но проекты такого уровня требуют очень серьезной многолетней подготовки. Она сейчас идет, и мы с опытом сотрудничества с Турцией и вообще с опытом сотрудничества Росатома с различными странами можем быть в числе тех, кто продолжит взаимодействие в этой сфере подчеркнул Вершинин

АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция Турции, которую строит российская госкорпорация "Росатом" в провинции Мерсин на побережье Средиземного моря. Проект предусматривает возведение четырех энергоблоков.