Москва4 октВести.Ирак рассчитывает на помощь компаний из России в увеличении производства электроэнергии, заявил посол Ирака в России Абдулкарим Мустафа в интервью агентству INA.
Мы имеем значительные возможности и перспективы для сотрудничества с Россией, которая выступает одним из ведущих государств-производителей и экспортеров нефти и газа. Ирак также добывает и экспортирует нефть и обладает до сих пор не востребованными возможностями в газовой отраслиприводит INA слова посла
Ираку необходимо увеличить выработку электроэнергии. И здесь может пригодиться опыт российских компаний, которые ранее работали в Ираке, подчеркнул Мустафа.
Россия пригласила Ирак принять участие в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).