Посол: Ирак надеется на помощь компаний из России в развитии энергетики

Ирак рассчитывает на помощь компаний из России в развитии энергетики Посол: Ирак надеется на помощь компаний из России в развитии энергетики

Москва4 окт Вести.Ирак рассчитывает на помощь компаний из России в увеличении производства электроэнергии, заявил посол Ирака в России Абдулкарим Мустафа в интервью агентству INA.

Мы имеем значительные возможности и перспективы для сотрудничества с Россией, которая выступает одним из ведущих государств-производителей и экспортеров нефти и газа. Ирак также добывает и экспортирует нефть и обладает до сих пор не востребованными возможностями в газовой отрасли приводит INA слова посла

Ираку необходимо увеличить выработку электроэнергии. И здесь может пригодиться опыт российских компаний, которые ранее работали в Ираке, подчеркнул Мустафа.

Россия пригласила Ирак принять участие в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).