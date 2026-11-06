Эксперт оценил планы Азербайджана по поставкам газа из РФ в Иран Эксперт Долгов: Азербайджан заинтересован в поставках газа из РФ в Иран

Москва6 ноя Вести.Прокладка трубопровода с российским газом в Иран через территорию Азербайджана будет наилучшим для Баку вариантом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Центрa арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По его мнению, руководство Азербайджана будет настроено на сотрудничество с Россией в этом инфраструктурном проекте.

Маршруты, по которому пойдут эти трубопроводы: есть варианты через территорию Азербайджана, Туркменистана и Казахстана или в районе других маршрутов. Но через Азербайджан, конечно, это наилучшая перспектива, поскольку там имеется уже ряд инфраструктурных реализации… Представляется, что руководство Азербайджана будет настроено именно на такое сотрудничество с Россией в этом проекте. Но, конечно, в случае того, что они будут иметь свои какие-то прибыли, свои преференции, безусловно объяснил Долгов

Ранее сообщалось, что российские поставки газа Ирану нужны зимой во время прохождения отопительного сезона, чтобы сбалансировать возрастающий спрос.