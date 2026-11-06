Эксперт Юшков: удары США и Израиля могут повлиять на поставки газа из РФ в Иран

Эксперт объяснил, как новые удары США повлияют на поставки газа из России в Иран Эксперт Юшков: удары США и Израиля могут повлиять на поставки газа из РФ в Иран

Москва6 ноя Вести.Новые удары США и Израиля по объектам энергетики на территории Ирана могут негативно сказаться на поставках российского газа в Исламскую Республику через Азербайджан. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Определенные риски есть. Если Соединенные Штаты и Израиль будут наносить удары по объектам электроэнергетики и тепловым электростанциям, которые используют тот самый газ, или пунктам теплоснабжения, то, конечно, встанет вопрос способности Ирана принять тот газ, который из России через Азербайджан к нему придет сообщил экономист

Однако в то же время поставки российского газа на север Ирана могут оказаться спасительными для Тегерана, если Вашингтон и Тель-Авив выберут в качестве основных целей объекты на юге Исламской Республики, подчеркнул Юшков.

Мы видим, что основные цели для ударов со стороны США и Израиля, они [расположены] на юге Ирана, тот же самый остров с терминалами отгрузки нефти. И не исключено, что они захотят повредить и газопроводную инфраструктуру. И тогда, наоборот, российские поставки становятся еще более актуальными. Если Иран не сможет доставлять себе свой же газ с юга страны в район Тегерана, то поставки из России воспринимаются даже не как резервные, а как способ повысить надежность и энергетическую безопасность Ирана объяснил он

Ранее Юшков заявил, что российские поставки газа Ирану нужны прежде всего в зимнее время во время прохождения отопительного сезона, чтобы помочь сбалансировать возрастающий спрос.