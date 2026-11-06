Эксперт считает, что РФ может поставлять нефть в Индию через Иран Эксперт Юшков: российская нефть через Иран может пойти в Индию

Москва6 ноя Вести.Российско-иранское сотрудничество в поставках нефти в перспективе может расширить свое влияние на один из главных рынков сбыта – Индию. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финуниверситета Игорь Юшков.

Эксперт также рассказал и о перспективах сотрудничества РФ и Ирана в газовой сфере.

Заводы по сжижению газа Иран сам хотел тоже строить, и, соответственно, может быть, с Россией какие-то проекты будут рождаться. В основном, скорее, направлены на внутренний рынок, потому что мы сами можем строить на своем оборудовании и помогать Ирану [создавать] малотоннажный СПГ, который необходим для автономной газификации, для работы транспорта и прочих потребителей внутри страны. Среднетоннажный СПГ мы фактически тоже делаем сами, с крупнотоннажным мы пока выходим только на собственные проекты… Если мы выйдем на собственную технологию, собственное оборудование по строительству СПГ-завода, Иран как раз этим будет заинтересован, потому что он таких технологий не имеет полноценных и сам построить СПГ-завод до сих пор, в общем-то, не может отметил Юшков

По его словам, перекачивать российский газ через Персидский залив для сжижения в Иране слишком дорого, а вот вариант поставок нефти рассматривается, сообщил Юшков.

Такой же вариант предполагается с нефтью, он рассматривается, чтобы Россия могла прокачивать, например, через Азербайджан, через Иран, нефть и выходить сразу к одному из главных рынков сбыта – Индии. Вот такой сценарий рассматривается сейчас, строительство нефтепровода, а не газопровода в районе Ормузского пролива, потому что мы в Индию в любом случае поставляем то, что грузим на Черном море или в Балтийском море, а тут мы сократим транспортное плечо и сразу будем выходить к Индийскому океану. Поэтому скорее нефтяная инфраструктура более перспективная заявил Юшков

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что российские специалисты могли бы принять участие в ремонте нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на Ближнем Востоке, пострадавших в результате ударов.