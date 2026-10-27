Россия предложила помощь в восстановлении НПЗ на Ближнем Востоке Алиханов: Россия готова помочь с ремонтом НПЗ на Ближнем Востоке

Москва27 окт Вести.Российские специалисты могли бы принять участие в ремонте нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на Ближнем Востоке, пострадавших в результате ударов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании IV международного конгресса "Русский инженер", передает "Интерфакс".

Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность​​​. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы – [мы] предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении сказал он

При этом Алиханов не уточнил, о какой именно стране идет речь и был ли принят этот вариант сотрудничества.

Глава Минпромторга отметил, что Россия уже достигла достаточного уровня развития нефтегазового машиностроения, чтобы поставлять оборудование дружественным странам и предлагать альтернативу ведущим мировым лицензиарам.

Алиханов также сообщил, что в РФ создана собственная система отраслевых стандартов, которая конкурирует со стандартами API – American Petroleum Institute. По его словам, эти стандарты постепенно получают признание у арабских партнеров.

В дальнейшем Россия рассчитывает добиться аналогичного признания и в сфере оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ) и шельфовых разработок. При этом министр признал, что с СПГ-направлением ситуация сложнее, поскольку соответствующее оборудование еще предстоит объединить в полноценные технологические цепочки.

Ранее гендиректор "Союз Страхование" Олег Ханин заявил, что 2027 год на рынке нефти станет периодом ожидания и наблюдения. По его словам, на ситуацию влияют неопределенность на Ближнем Востоке, а также сроки ремонта поврежденных НПЗ и восстановление торговых маршрутов.