Эксперт Ханин: 2027 год на рынке нефти станет периодом наблюдения

Эксперт заявил, что 2027 год станет периодом наблюдения на рынке нефти Эксперт Ханин: 2027 год на рынке нефти станет периодом наблюдения

Москва15 окт Вести.Следующий год на рынке нефти станет периодом ожидания и наблюдения, заявил ИС "Вести" гендиректор "Союз Страхование" Олег Ханин.

Экономисты закладывают 2027 год целиком, включая четвертый квартал, на период ожидания и наблюдения. Окончательные прогнозы сейчас строить преждевременно сказал он

На данный момент стоимость барреля Brent находится на уровне 105-107 долларов за баррель.

Я бы не ожидал базового возвращения к 60-70 долларам. Текущая геополитика, особенно в некоторых регионах, на это сильно влияет подчеркнул он

Ханин добавил, что на ситуацию влияют неопределенность на Ближнем Востоке, а также сроки ремонта поврежденных НПЗ и восстановление торговых маршрутов.

Кроме того, у игроков рынка должна появиться уверенность, что после восстановления данная ситуация не повторится.