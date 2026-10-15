Москва15 октВести.Следующий год на рынке нефти станет периодом ожидания и наблюдения, заявил ИС "Вести" гендиректор "Союз Страхование" Олег Ханин.
Экономисты закладывают 2027 год целиком, включая четвертый квартал, на период ожидания и наблюдения. Окончательные прогнозы сейчас строить преждевременносказал он
На данный момент стоимость барреля Brent находится на уровне 105-107 долларов за баррель.
Я бы не ожидал базового возвращения к 60-70 долларам. Текущая геополитика, особенно в некоторых регионах, на это сильно влияетподчеркнул он
Ханин добавил, что на ситуацию влияют неопределенность на Ближнем Востоке, а также сроки ремонта поврежденных НПЗ и восстановление торговых маршрутов.
Кроме того, у игроков рынка должна появиться уверенность, что после восстановления данная ситуация не повторится.
Пока мы не увидим каких-то конкретных договоренностей о прекращении боевых действий, гарантий сильных сторон, обеспечивающих физически безопасный ход танкеров через Ормуз, отсутствие боевых действий, то речи о том, что все восстановится и станет как раньше, не идетконстатировал он