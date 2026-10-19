Москва19 окт Вести.Ситуация на мировом рынке топлива остается напряженной из-за событий на Ближнем Востоке, происходящих вокруг Ормузского пролива. В ближайшие недели цены на нефть стабилизируется в районе 105-110 долларов за баррель. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По его мнению, президент США Дональд Трамп не станет эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке по крайней мере до промежуточных выборов в Конгресс.

Главный фактор влияния на ситуацию на рынке – это сейчас ситуация на Ближнем Востоке, – Ормузский пролив. Поэтому, скорее всего, в ближайшие недели мы увидим стабилизацию цен на нефть где-то в коридоре 105-110 долларов за баррель. Ситуация будет оставаться напряженной, но вряд ли она будет резко эскалироваться… Вряд ли до выборов Трамп пойдет на какую-то серьезную эскалацию в отношениях с Ираном… то есть он будет стараться делать все для того, чтобы не произошел очередной всплеск цен на нефть… следовательно, не было резкого повышения цен на топливо на американских заправках объяснил эксперт

После прохождения промежуточных выборов в Конгресс США возможны два варианта развития событий на Ближнем Востоке, подчеркнул Андрианов.

Возможен и новый виток эскалации, то есть удар по нефтегазовым объектам Ирана и со стороны Ирана по объектам Саудовской Аравии и других стран. Хотя эти удары продолжаются и сейчас, но возможна их активизация. Возможен выход на какой-то трек переговорный… После выборов, я думаю, возможны оба этих варианта, и в зависимости от того, какой трек будет выбран, будут меняться и цены на нефть и, соответственно, на горючее в США и Европе добавил он

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал дизельную сделку между Россией и США. По его словам, европейские лидеры пытаются сорвать соглашение ради спасения режима Владимира Зеленского на Украине.