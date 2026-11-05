Аналитик Торопов: колебаний цен на нефтепродукты после выборов в США не будет

Экономист оценил влияние итогов выборов в Конгресс США на стоимость нефти в мире Аналитик Торопов: колебаний цен на нефтепродукты после выборов в США не будет

Москва5 ноя Вести.Рыночная стоимость нефти и других полезных ископаемых в мире стабилизируется, существенных колебаний цены после промежуточных выборов в Конгресс США ожидать не приходится. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

Он отметил стабилизацию нефтяного рынка и возвращение цен к двузначным значениям на долгий срок.

Вследствие состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс США … существенных рыночных колебаний цен на нефть, на бензин, на дизель, на другие полезные ископаемые ожидать не приходится. Мы видим консолидацию и стабилизацию нефтяного рынка, цены постепенно возвращаются к долгосрочным высоким двузначным, но все-таки уже не трехзначным значениям. И поэтому те или иные итоги выборов никоим образом не повлияют на мировые рынки вследствие того, что… Конгресс США все-таки имеет весьма ограниченное влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов и тем более на мировые дела объяснил Торопов

Ранее президент США Дональд Трамп указал, что мировые цены на нефть падают на фоне уверенности участников рынка в том, что удары по Ирану не возобновятся.