Трамп: нефть дешевеет из-за уверенности, что удары по Ирану не возобновятся

Трамп назвал причину падения мировых цен на нефть Трамп: нефть дешевеет из-за уверенности, что удары по Ирану не возобновятся

Москва3 ноя Вести.Мировые цены на нефть падают на фоне уверенности участников рынка в том, что удары по Ирану не возобновятся, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Цены на нефть падают камнем вниз, почти на $10 за баррель. Это рекорд, потому что люди считают, что война с Ираном не возобновится. Иран хочет урегулировать конфликт как можно скорее. Это вполне может произойти уточнил Трамп

По его словам, Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном, поскольку иранская сторона стремится к этому.

Кроме того, верховный глава Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился разрешить конфликт с США путем переговоров.