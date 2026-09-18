Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

Трамп: цены на бензин вскоре опустятся на уровень до конфликта с Ираном Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

Москва18 сен Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о прекращении вооруженного конфликта США и Израиля против Ирана.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с журналистами в Вашингтоне.

Война скоро закончится выразил уверенность Трамп

Он также добавил, что после окончания боевых действий цены на бензин в США снизятся к довоенному уровню "или даже ниже".

17 сентября Трамп сообщил о предстоящем переломном решении по Ирану, которое ему предстоит принять.

Портал Axios ранее писал, что в США готовят послевоенную стратегию, которая предусматривает сдерживание Ирана странами региона на фоне дальнейшей нормализации отношений Израиля и его соседей.