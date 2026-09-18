Москва18 сенВести.Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о прекращении вооруженного конфликта США и Израиля против Ирана.
Такое заявление он сделал в ходе встречи с журналистами в Вашингтоне.
Война скоро закончитсявыразил уверенность Трамп
Он также добавил, что после окончания боевых действий цены на бензин в США снизятся к довоенному уровню "или даже ниже".
17 сентября Трамп сообщил о предстоящем переломном решении по Ирану, которое ему предстоит принять.
Портал Axios ранее писал, что в США готовят послевоенную стратегию, которая предусматривает сдерживание Ирана странами региона на фоне дальнейшей нормализации отношений Израиля и его соседей.