Эксперт Симонов: мрачные прогнозы о ценах на нефть пока не оправдались Симонов: цены на нефть далеки от катастрофических прогнозов

Москва18 сен Вести.Цены на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке пока далеки от мрачных прогнозов, потребители и рынок в целом пока держатся, отметил в интервью ИС "Вести" руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Масштаб бедствия пока несопоставим с ценами. Если помните, когда все это начиналось в феврале 2026 года, многие мудрые организации опубликовали прогнозы, что если кризис затянется на месяц, то мы увидим цены и в 150, и в 200 [долларов за баррель]. Вообще все это затянулось уже на полгода с небольшими перерывами, но, как мы видим, цены далеки от того, что нам обещали те же самые люди, кстати, кто сейчас опять говорит про очередную волну и приближающуюся катастрофу отметил Симонов

По его словам, запас прочности в некоторых государствах оказался выше, чем многим казалось.

Потому что государства ведь тоже извлекают уроки из прошлого - давнего и недавнего. То есть в 1973 году многие потребители были действительно шокированы развитием событий и абсолютно не готовы к этому. Сейчас оказалось, что в Китае примерно 1,2 млрд баррелей запасы - и стратегические, и другие, но тем не менее суммарно определенная здесь гибкость у Китая возникла. Хуже, конечно, было в странах, которые такими запасами не обладают, как Индия - пришлось сокращать энергопотребление сказал Симонов

По его словам, потребители пока еще "все-таки держатся".

И то, что цена не такая высокая, как должна быть с точки зрения выбытия объемов поставок, кстати, говорит и о том, что знаменитый фактор финансовых спекуляций и фактор фондового рынка в определении нефтяных цен по-прежнему работает. То есть цена по-прежнему является в том числе и результатом манипуляций на фондовом рынке заявил эксперт

Прекрасным примером этого он назвал динамику нефтяных котировок на уходящей неделе - в частности, на фоне ситуации вокруг Баб-эль-Мандебского пролива.

Сначала тоже разгоняли панику на тему "Баб-эль-Мандеб вот-вот закроют", и цена резко пошла вверх. А потом вдруг каким-то чудесным образом торговцы на фондовом рынке нашли признаки оптимизма в этой ситуации - стали заявлять, что скоро Трамп вроде как договорится с хуситами, и все не так страшно, и цена вдруг волшебным образом пошла вниз. В интересах, кстати, действующей администрации Соединенных Штатов, которая все время пытается убедить своих избирателей, что не все так страшно и все еще может быть исправлено. Таким образом, пока мы видим, что рынок еще держится. То есть вроде бы и кризис, но не кризис-кризис-кризис резюмировал Симонов

Накануне российская нефть марки Urals в ходе торгов впервые сумела обойти в цене марку Brent, достигнув на пике рекордных 121 доллара за баррель. Нефть Brent в это время торговалась на уровне на несколько долларов ниже.