Москва2 ноя Вести.Нормализация цен на рынке дизельного топлива может произойти в ближайшие месяцы, если на Ближнем Востоке восстановятся полноценные поставки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, крупные поставщики дизельного топлива, в частности Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, сейчас не могут в полной мере обеспечивать прежний уровень поставок, а другие участники рынка, зависящие от импорта сырья для производства продуктов, сталкиваются с его нехваткой.

Дорожает сырье, его не хватает. Соответственно, начинает испытывать мир и дефицит нефтепродуктов вообще и дизельного топлива в частности… Единственная возможность разрешить возникший кризис на рынке нефтепродуктов – это нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке, то есть восстановить полноценные поставки нефти и нефтепродуктов, которые шли через Ормузский пролив, и в целом из стран Ближнего Востока… Если ситуация не будет усугубляться, то в ближайшие месяцы мы можем увидеть нормализацию на рынке дизельного топлива объяснил эксперт

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что в среднесрочной перспективе в мире сохранится повышенный спрос на нефтепродукты, поэтому цены на топливо будут держаться на высоком уровне.