Цена на нефть марки Brent упала ниже 90 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель Цена на нефть марки Brent упала ниже 90 долларов за баррель

Москва23 ноя Вести.Мировые цены на нефть марки Brent опустились ниже 90 долларов за баррель.

По состоянию на 02:04 мск стоимость январских фьючерсов на нефть Brent теряла 3,14% и была на уровне 89,59 доллара за баррель, следует из данных портала Investing.com.

В 5:10 мск цена нефти Brent составила 89,65 доллара за баррель.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Sicial заявил, что представители Демократической партии США и Иран делали все, чтобы удерживать высокие цены на нефть. Глава Белого дома выразил сожаление, что американцы не поняли этого, прежде чем проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс США.