Москва23 нояВести.Мировые цены на нефть марки Brent опустились ниже 90 долларов за баррель.
По состоянию на 02:04 мск стоимость январских фьючерсов на нефть Brent теряла 3,14% и была на уровне 89,59 доллара за баррель, следует из данных портала Investing.com.
В 5:10 мск цена нефти Brent составила 89,65 доллара за баррель.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Sicial заявил, что представители Демократической партии США и Иран делали все, чтобы удерживать высокие цены на нефть. Глава Белого дома выразил сожаление, что американцы не поняли этого, прежде чем проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс США.