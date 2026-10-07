Цены на нефть продолжают расти, несмотря на опустошение хранилищ в США

Нефть продолжает дорожать Цены на нефть продолжают расти, несмотря на опустошение хранилищ в США

Москва7 окт Вести.Цены на нефть продолжают расти, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Фьючерсы на Brent на бирже в Лондоне (ICE Futures) продолжают дорожать. По состоянию на 17.48 мск, цены поднялись на $1,4 (1,39%) — до $101,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на $0,36 (0,4%) — до $89,8 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не нуждаются в нефти из Ирана. Глава Белого дома также отметил, что ВМС США установили "полный контроль" над Ормузским проливом, а за последние два дня объем перевозок нефти через этот водный маршрут, по словам Трампа, превысил уровень до начала конфликта на Ближнем Востоке.