Цинично, но реально: чем обернутся действия хуситов для рынка нефти Эксперт Колташов рассказал, чем могут обернутся действия хуситов для рынка нефти

Москва14 окт Вести.Если в результате конфликта йеменские хуситы получат контроль над нефтью Саудовской Аравии, топливо начнет поступать на рынок даже быстрее. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов.

Боеспособность аравийских войск она очень невелика. И это огромная проблема для Саудовской Аравии. Но дело в том, что, если Саудовская Аравия вдруг в результате этой арабской войны исчезнет, нефть-то все равно будет поступать на рынок. Просто это будет уже хуситская нефть. И ее можно будет экспортировать. И рынок получит эту нефть. То есть без Саудовской Аравии рынок быстрее получит нефть из Аравии. Как бы это ни звучало цинично, но настроения на рынке, как мне видится, включают именно это считает эксперт

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщало, что Саудовской Аравии не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата всех ракет и дронов, которые хуситы запускают по территории страны.