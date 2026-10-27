Россия предлагала странам Аравийского полуострова помощь в восстановлении НПЗ Алиханов: Россия предлагала странам Аравийского полуострова помощь по НПЗ

Москва27 окт Вести.Россия предлагала странам Аравийского полуострова помощь в восстановлении нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших в результате ближневосточного конфликта. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе конгресса "Русский инженер", передает ТАСС.

Как сказал Алиханов, в настоящее время все глобальные партнерства "испытывают проверку на прочность".

И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы - предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении сказал министр

По словам Алиханова, российская промышленность достигла уровня развития, позволяющего предлагать собственное оборудование для нефтегазовой отрасли в качестве альтернативы решениям зарубежных поставщиков технологий.

Глава Минпромторга также рассказал о создании в России собственной системы отраслевых стандартов, способной конкурировать со стандартами Американского института нефти (API). Он подчеркнул, что российские стандарты постепенно получают признание со стороны арабских партнеров.