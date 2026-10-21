Алиханов рассказал, что необходимо для дальнейшего развития промышленности РФ Алиханов: нужно повышать серийность производства для развития промышленности

Москва21 окт Вести.Необходимо и дальше повышать серийность производства для развития российской промышленности. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, его слова приводит пресс-служба Минпромторга.

Алиханов совместно с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным принял участие в заседании комиссии Государственного совета России по направлению "Промышленность". В ходе мероприятия глава Минпромторга отметил, что российская промышленность справилась со всеми возникающими вызовами, а также смогла сформировать запас прочности. По словам министра, сейчас важно продолжить работу над повышением эффективности промышленного комплекса.

Необходимо дальше повышать серийность производства. Мы уже начали увязывать между собой потребности гражданских сфер и "оборонки" по электронным компонентам, химическим веществам, РЗМ и технологиям производства. На отраслевом уровне будем добиваться унификации сырья, материалов и комплектующих сказал Алиханов

Он также указал на необходимость консолидации заказов, в том числе посредством достижения приоритета отраслевых стандартов над корпоративными.

Министр отметил, что любые закупки должны работать на загрузку и развитие российской промышленности. По его словам, это позволит обеспечить работу профицитных мощностей, которые сформировались во многих отраслях инвестиционного спроса.