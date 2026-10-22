Москва22 окт Вести.Гибридные автомобили останутся востребованным и переходным форматом для российского авторынка из-за не до конца развитой системы зарядной инфраструктуры на межрегиональных маршрутах. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

В связи с этим, по словам министра, приоритетной задачей государства должно стать развитие сети электрозарядных станций для поддержки растущего спроса на электротранспорт.

Гибриды с точки зрения нашего, наверное, климата и наших расстояний останутся тоже востребованным форматом таким переходным, потому что в крупных городах инфраструктура развивается очень активно. Но межгородские, межрегиональные перевозки и переезды пока [недостаточно оснащены электрозарядными станциями] ... поэтому гибриды, наверное, будут востребованы. ... Но мне кажется, что нам надо прежде всего сконцентрироваться на создании инфраструктуры зарядной и, во всяком случае, в городах крупных агломераций стараться поддерживать этот растущий спрос [на электромобили], делать его еще более устойчивым заключил министр

Ранее агентство Автостат сообщало, что в 2025 году в России обновлен рекорд по продаже новых автомобилей-гибридов - реализовано 6833 гибридных машины.