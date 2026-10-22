Москва22 окт Вести.Мировой переход на электротранспорт и сопутствующие технологии аккумуляторов является очевидным и уже состоявшимся фактом, демонстрирующим устойчивый рост продаж электромобилей каждый год. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов

В мире тенденция перехода на электротранспорт имеет место. И, если в Китае сейчас примерно 50% всех автомобилей - "электрички", то в мире в прошлом году было где-то 25% автомобилей, продаваемых "электрички", а в этом году, скорее всего, будет по итогам года - 30% в мире. То есть, в принципе, это постепенный переход на электродвижение, он очевиден подчеркнул Алиханов

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что уже приобрел новый российский электрокар "Атом". По словам министра, он уже ездит на этом авто. Производство электромобилей "Атом" налажено на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины уже были переданы клиентам, заранее оформившим предзаказ.