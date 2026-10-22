Москва22 окт Вести.Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой объяснил выбор российского электромобиля "Атом" его экологичностью, экономичностью, высокой маневренностью, цифровой функциональностью, удобством зарядки и вместительностью для семьи.

Он обозначил ключевые преимущества автомобиля "Атом".

Главное достоинство электромобиля, по мнению министра, - быстрый суперскоростной старт и отличная маневренность, позволяющая легко разворачиваться в городском пространстве.

Я "электричку" водил до этого всего один раз, чтобы попробовать. Их, конечно, отличает очень суперскоростной старт, то есть ты в моменте быстро очень набираешь скорость, и это добавляет и маневренности в городском пространстве. Она очень такая юркая, маневренная, разворачивается, по сравнению даже с другими машинами, которыми я владел, практически на месте. И что классно, она вся цифровая, такой гаджет. И в городе, с учетом того, как в Москве сейчас развивается заправочная инфраструктура, в принципе, никакой проблемы с электрозарядками нет, поэтому ты никогда не думаешь о том, где же заправиться, вдруг разрядился аккумулятор. [Вместительная] - помещаются трое детей