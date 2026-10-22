Москва22 октВести.Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой объяснил выбор российского электромобиля "Атом" его экологичностью, экономичностью, высокой маневренностью, цифровой функциональностью, удобством зарядки и вместительностью для семьи.
Он обозначил ключевые преимущества автомобиля "Атом".
Первый аспект – это вопросы экологии. В городе, в любом мегаполисе, наверное, все-таки они важны. Это отсутствие выхлопов и сниженный шум. Ну, а вторая, наверное, вещь такая немаловажная – это экономикаперечислил Алиханов
Главное достоинство электромобиля, по мнению министра, - быстрый суперскоростной старт и отличная маневренность, позволяющая легко разворачиваться в городском пространстве.
Я "электричку" водил до этого всего один раз, чтобы попробовать. Их, конечно, отличает очень суперскоростной старт, то есть ты в моменте быстро очень набираешь скорость, и это добавляет и маневренности в городском пространстве. Она очень такая юркая, маневренная, разворачивается, по сравнению даже с другими машинами, которыми я владел, практически на месте. И что классно, она вся цифровая, такой гаджет. И в городе, с учетом того, как в Москве сейчас развивается заправочная инфраструктура, в принципе, никакой проблемы с электрозарядками нет, поэтому ты никогда не думаешь о том, где же заправиться, вдруг разрядился аккумулятор. [Вместительная] - помещаются трое детейзаключил Алиханов
Ранее сообщалось, что "Атом" успешно прошел сертификацию и выдержал необходимые краш-тесты. Сейчас электрокар выпускается в пяти цветах кузова – белый ("Фотон"), серый ("Пиксель"), черный ("Нейтрон"), фиолетовый ("Герц") и сине-зеленый ("Атом"). Все экземпляры оснащены российскими электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и тяговым аккумулятором емкостью 77 кВт·ч. Это позволяет обеспечить запас хода в 500 километров.