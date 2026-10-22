Москва22 окт Вести.Электромобиль "Атом" обладает хорошей маневренностью в городских условиях за счет быстрого набора скорости. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Министр назвал главные преимущества "Атома".

Несколько аспектов. Первый аспект – это вопросы экологии. Ну, в городе, в любом мегаполисе, наверное, все-таки они важны. Это отсутствие выхлопов и сниженный шум. Ну, а вторая, наверное, вещь такая немаловажная, – это экономика заявил Алиханов

Алиханов также выделил маневренность электрокара.

Суперскоростной старт, то есть ты в моменте быстро очень набираешь скорость, и это добавляет и маневренности в городском пространстве сказал Алиханов

Ранее сообщалось, что "Атом" в течение 2027 года планирует прорабатывать варианты потенциальных новых моделей на базе собственной технологической платформы.