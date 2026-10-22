Алиханов рассказал о будущем гибридных автомобилей в России Глава Минпромторга Алиханов: гибридные авто останутся востребованными в РФ

Москва22 окт Вести.Гибридные автомобили останутся востребованными в России из-за климата и больших расстояний между городами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По словам министра, развитию рынка электромобилей способствует активное развитие городской инфраструктуры, но для межрегиональных поездок гибриды удобнее.

Гибриды с точки зрения нашего, наверное, климата и наших расстояний останутся тоже востребованным форматом таким переходным, потому что еще раз, в городах инфраструктура развивается очень активно. Но вот эти межгородские, там, межрегиональные перевозки и переезды, не до всех городов можно с комфортом, не задумываясь, не выстраивая заранее маршрут доехать, поэтому гибриды, наверное, будут востребованы заявил Алиханов

Ранее Алиханов сообщил, что на программу локализации автопрома в РФ было направлено порядка 130–135 млрд рублей.