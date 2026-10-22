Алиханов рассказал, что нужно российскому автопрому для конкуренции с китайским Алиханов: производителям РФ надо делать авто дешевле, чтобы конкурировать с КНР

Москва22 окт Вести.Российские производители должны делать машины и электромобили дешевле, чтобы конкурировать с китайским автопромом. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Надо просто дешевле делать машину… Крайне важно, чтобы мы замкнули в итоге цепочку с редкоземельными металлами, с литием, чтобы мы не были здесь зависимы от там импортных поставок. И вот все те меры поддержки, разработки НИОКР, льготное кредитование, блок промышленных субсидий приведут к тому, что наши машины будут более конкурентоспособны сказал он

Ранее глава Минпромторга заявил, что предприятия российского автопрома восстановили производство во всех востребованных классах.