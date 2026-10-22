Алиханов: к 2035 г. каждый четвертый новый автомобиль в РФ будет электрокаром Алиханов спрогнозировал рост рынка электромобилей в РФ до 25% к 2035 году

Москва22 окт Вести.Согласно принятой стратегии автопрома, к 2035 году доля электромобилей на российском рынке составит около 25% в целом по стране и вырастет до 50% в крупных агломерациях. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его прогнозам, это произойдет благодаря развитию соответствующей инфраструктуры в городах.

У нас принята недавно стратегия по автопрому [Стратегия развития автомобильной промышленности в России до 2035 года], и мы видим, что в 2035 году примерно четверть рынка продаваемых новых автомобилей будет "электричками". Но, в принципе, конечно, будут особенности для таких крупных агломераций, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, и города-миллионники. Там возрастет количество зарядных станций, очевидно, будут "электрички" более активно продаваться. Я думаю, что в таких агломерациях до 50% их доля может вырасти. В первую очередь, потому что это дешевле в плане зарядки. Но сейчас по сравнению с бензином раза в три, наверное, дешевле средний чек. А если ты заряжаешься, например, где-нибудь в Подмосковье, у тебя там дача, то это еще в три раза дешевле рассказал министр

Ранее первый зампред правительства РФ Денис Мантуров заявил, что обновленная стратегия развития автопрома в России до 2035 года предполагает, что в стране будут выпускать 2,8 миллиона транспортных средств в год, из них четверть составят электромобили и гибриды.