Москва16 сен Вести.Правительство России планирует к 2035 году значительно увеличить долю отечественных автомобилей на рынке за счет роста производства, унификации компонентов и программ господдержки.

О перспективах российского автопрома рассказал ИС "Вести" автоэксперт, член Общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

К 2035 году Россия сможет производить почти 3 млн автомобилей ежегодно. Предполагается унификация компонентной базы и увеличение инвестиций в научные исследования и разработки. По словам эксперта, отечественным будет считается любой автомобиль, собранный в России, даже если он состоит из импортных комплектующих.

По закону отечественным автомобилем считается тот, который произведен в России, на российском заводе, где работают российские рабочие, платят им зарплату в России, налоги идут в российский бюджет. То есть с таким же успехом, как и "Лада", как и УАЗ, российским автозаводом считается завод компании Great Wall Motor в Тульской области, который производит автомобили HAVAL. Он работает много лет, локализация высочайшая, он тоже российский ... Комплектующие многие пока не российского происхождения, но это первый этап. Русифицирован весь интерфейс и написано на нем "Волга" или "Москвич", правда, чаще по-английски рассказал эксперт

Он отметил, что российская автомобильная промышленность является глубоко интернациональной отраслью, что экономически целесообразно и такая практика является стандартной для мирового рынка.

Автопром — это такая интернациональная отрасль, так же, как авиапром, допустим. Выгодно какие-то запчасти не делать у себя, а покупать. И это нормально совершенно. Есть база - АвтоВАЗ, который производит и имеет примерно четверть российского рынка, он свою долю не отдаст никому. Безусловно, гипотетически было бы очень красиво, если сделать одно предприятие, двигатели делать для всех. И все довольны, это дешево получается. Но практически как это сделать, я не понимаю. Потому что есть свои платформы у УАЗа, у Great Wall Motor, у "Москвича" несколько платформ, у "Волг" и так далее. Как свести этих людей? Это ж конкурирующие производители, они же каждый хотят побольше долю рынка захватить. Тем более была государственная программа по разработке единой платформы, но она, насколько я знаю, в начале этого года была закрыта рассказал Моржаретто

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что предприятия автопрома России выпускают более 50 моделей легковых автомобилей под 20 брендами. По его словам, еще несколько десятков моделей приходится на сегменты легкого коммерческого, грузового транспорта, а также автобусов.