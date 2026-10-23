Алиханов: производство легковых авто за девять месяцев 2026 г. выросло на 27%

Производство легковых авто в 2026 г. выросло на 27%, указал Алиханов Алиханов: производство легковых авто за девять месяцев 2026 г. выросло на 27%

Москва23 окт Вести.Производство легковых автомобилей в России за девять месяцев текущего года выросло более чем на 27%, до почти 660 тысяч, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его данным, за девять месяцев 2026 года российские производители выпустили 764 тысячи автомобилей всех сегментов, что на 22,4% больше в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.

Из них почти 660 тысяч легковых машин, в этом сегменте прирост составил более 27% добавил Алиханов

В конце августа первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что обновленная стратегия развития отечественного автопрома до 2035 года предусматривает выпуск 2,8 миллиона транспортных средств в год, четверть из которых будут составлять электромобили и гибриды.