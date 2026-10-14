Глава Минпромторга назвал срок замещения критического оборудования для нефтегаза Алиханов: 222 критические позиции в нефтегазе планируется заместить к 2030 году

Москва14 окт Вести.В России к 2030 году планируется импортозаместить последние 222 критические позиции номенклатуры оборудования для нефтегазового сектора. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Глава Минпромторга напомнил, что нефтегазовый сектор РФ одним из первых почувствовал на себе давление санкций - против этой сферы экономики их начали активно вводить еще в 2014-15 годах. В России была утверждена критическая номенклатура для полного импортозамещения в нефтегазовом секторе.

Вот сейчас у нас осталось 222 критические номенклатуры. Больше 70-76 - к концу года уже серийно будет производиться. Оставшиеся у нас либо уже на финальной стадии ОКРа, [опытно-конструкторской] разработки, либо эти работы поставлены, идут, и к 2030 году, собственно, мы планируем их закрыть сообщил Алиханов

Также глава Минпромторга сообщил: в России осваивают полный цикл производства и ремонта импортных турбин.