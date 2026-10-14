Москва14 окт Вести.В России осваивают полный цикл производства и ремонта импортных турбин, поставлявшихся в нашу страну в более ранние годы. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Он напомнил, что Минпромторг курирует федеральный проект по новым технологиям в электроэнергетике. Существенная часть этого федерального проекта касается умения работать с иностранными турбинами.

Потому что достаточно много импортных турбин было поставлено в предыдущие годы, и очень важно уметь их ремонтировать. И очень приятно, что коллеги от таких простых технологических операций, связанных с ремонтом, переходят все-таки к освоению полного цикла. Если мы говорим про наши турбины, то понятно - там все локализовано, начиная от материалов, собственно, горячие части, лопатки, камера сгорания и так далее, и так далее, - то с иностранными турбинами все немножко сложнее. То есть нам приходится через обратный инжиниринг, через химфизанализ смотреть, из чего сделано, и осваивать уже производственные технологии, чтобы иметь возможность ремонтировать, потому что у нас нет возможности импортировать теперь эти турбины или какие-то запасные части к ним. Поэтому это - тоже большая часть национального проекта, и она тоже идет достаточно успешно. У нас практически вся линейка уже освоена за небольшими исключениями, которые в ближайшие годы будут закрыты. И мы сможем все, что стоит на нашей инфраструктуре иностранного, поставленное в более ранние годы - все сможем ремонтировать полностью на собственной технологической базе сказал Алиханов

После введения западных санкций российские энергетические компании столкнулись с ограничениями на поставки зарубежного оборудования и запасных частей, а также с трудностями при обслуживании импортных газовых турбин. В этих условиях Россия развивает собственные технологии ремонта и производства комплектующих, в том числе с применением обратного инжиниринга.