Алиханов: выпуск газовых турбин в РФ вырастет до 12 единиц в год с 2029 года Минпромторг: выпуск газовых турбин в РФ вырастет до 12 единиц ежегодно

Москва14 окт Вести.Выпуск газовых турбин в России вырастет до 12 единиц ежегодно с 2029 года. Об этом министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он напомнил, что правительство России подготовило и утвердило энергетическую стратегию РФ на период до 2050 года.

Понятно, что она будет меняться, постоянно трансформироваться, уточняться с учетом, в том числе, новых технологий. Имею в виду, например, литийионные накопители энергии, которые себя очень хорошо проявили в этом летнем сезоне на юге России. Но если говорить о том оборудовании, которое в основном интересует Минэнерго и генераторов — это газотурбинные установки большой мощности. Эта номенклатура с 2028 года у нас увеличится в годовом объеме производства до 10 единиц и с 2029 года, с учетом всех наших действующих инвестиционных проектов, должна достичь 12 единиц в год сообщил Алиханов

Благодаря этому потребность растущей генерации в новых газовых турбинах большой мощности будет полностью удовлетворено, резюмировал он.