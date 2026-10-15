Москва15 окт Вести.Линейку новых газовых турбин различной мощности, включая модели на базе авиационных двигателей, намерены разработать российские производители. Об этом на площадке Российской энергетической недели заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов, передает РИА Новости.

Собственно, планируем создать еще восемь новых газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей. Будет линейка турбин в мощностном ряду от 2 до 12 мегаватт, 25 и 32 мегаватт, модернизированная 110 машина, ну и особое место здесь занимает газовая турбина мощностью 300 мегаватт сказал Иванов

В сентябре текущего года руководитель Минпромторга России Антон Алиханов говорил, что осенью ведомство рассчитывает провести новый отбор проектов строительства генерации с применением отечественного оборудования, а также дополнительный отбор по газовым турбинам, рассчитанный на 2029-2031 годы.

С 2019 года в стране действует программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод). Ее задача - привлечь инвестиции в обновление работающих ТЭС за счет замены устаревшего оборудования. Наиболее эффективные проекты, отобранные конкурсной комиссией, получают господдержку: энергокомпании за счет спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить вложения.

Ранее в октябре в Минпромторге заявили, что к 2030 году уровень импортозамещения в нефтегазовом машиностроении достигнет 90%.