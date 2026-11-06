Эксперт объяснил, почему Ирану не выгодно вкладываться в развитие газодобычи Эксперт Долгов: Ирану выгоднее импортировать газ, чем вкладываться в его добычу

Москва6 ноя Вести.Ирану на сегодняшний день гораздо продуктивнее будет использовать газопроводы, которые могут доставить ресурс из России, чем использовать собственные средства для организации добычи на юге страны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Центрa арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Россия и Иран – это две страны, у которых большие запасы газа. И то, что Иран сейчас недостаточно, так скажем, способен использовать свои ресурсы. Для этого нужно прикладывать и финансовые ресурсы, и строить соответствующую инфраструктуру. Поэтому для Ирана сейчас гораздо продуктивнее использовать газопроводы, которые могут привезти нефть и газ из России в Иран сказал он

Также Долгов оценил вероятность конкуренции между Россией и Ираном на мировом газовом рынке.

Иран заинтересован в том, чтобы Россия оставалась таким надежным партнером для Ирана… Сотрудничество должно предполагать и поддержку друг друга, в том числе и в политических ситуациях. Что касается того, что это может привести к конкуренции со стороны Ирана, во-первых, при прокладке трубопроводов Россия создает газовый хаб на территории Ирана, через который будут идти поставки и в Иран, и в другие страны. И поэтому это выгодно и России, и Ирану добавил эксперт

Ранее сообщалось, что газа в Иран из России необходимы прежде всего в зимнее время во время прохождения отопительного сезона в исламской республике для стабилизации возрастающего спроса.