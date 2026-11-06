Москва6 нояВести.Ирану на сегодняшний день гораздо продуктивнее будет использовать газопроводы, которые могут доставить ресурс из России, чем использовать собственные средства для организации добычи на юге страны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Центрa арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Россия и Иран – это две страны, у которых большие запасы газа. И то, что Иран сейчас недостаточно, так скажем, способен использовать свои ресурсы. Для этого нужно прикладывать и финансовые ресурсы, и строить соответствующую инфраструктуру. Поэтому для Ирана сейчас гораздо продуктивнее использовать газопроводы, которые могут привезти нефть и газ из России в Ирансказал он
Также Долгов оценил вероятность конкуренции между Россией и Ираном на мировом газовом рынке.
Иран заинтересован в том, чтобы Россия оставалась таким надежным партнером для Ирана… Сотрудничество должно предполагать и поддержку друг друга, в том числе и в политических ситуациях. Что касается того, что это может привести к конкуренции со стороны Ирана, во-первых, при прокладке трубопроводов Россия создает газовый хаб на территории Ирана, через который будут идти поставки и в Иран, и в другие страны. И поэтому это выгодно и России, и Иранудобавил эксперт
Ранее сообщалось, что газа в Иран из России необходимы прежде всего в зимнее время во время прохождения отопительного сезона в исламской республике для стабилизации возрастающего спроса.