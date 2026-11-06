Долгов: вопрос безопасности – один из важнейших для поставок газа из РФ в Иран

Эксперт озвучил важнейшую составляющую в вопросе поставок газа из РФ в Иран Долгов: вопрос безопасности – один из важнейших для поставок газа из РФ в Иран

Москва6 ноя Вести.Реализация газовых проектов между Россией и Ираном через Азербайджан упирается не только в экономику – на первом плане стоят военно-политическая составляющая и безопасность маршрутов на фоне продолжающихся угроз в адрес Тегерана. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке остается сложной.

Сейчас ситуация в целом вокруг Ирана также достаточно сложная. Сколько будет эта ситуация – если не завершение конфликта, то, по крайней мере, вялотекущего конфликта между Ираном и США – продолжаться, особенно после того, как Трамп фактически потерпел поражение и потерял свое влияние в Конгрессе? Поэтому говорить о том, насколько эти проекты между Россией и Ираном будут реализованы, – это, в общем-то, вопрос, в котором есть, так скажем, военно-политическая составляющая заявил Долгов

Эксперт подчеркнул, что главный фактор – безопасность.

Прежде всего, мне все-таки представляется, что вопрос о безопасности этого проекта в связи с угрозами в адрес Ирана [ключевой]. Они продолжаются, и насколько они будут реализованы в ближайшем будущем – это покажет время. Но тем не менее этот проект с Азербайджаном, на мой взгляд, представляется наиболее приемлемым сказал Долгов

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что новые удары США и Израиля по объектам энергетики на территории Ирана могут негативно сказаться на поставках российского газа в Исламскую Республику через Азербайджан.