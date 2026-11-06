Экономист объяснил, зачем Ирану необходимы поставки российского газа Эксперт Юшков: Ирану нужны поставки газа из России во время отопительного сезона

Москва6 ноя Вести.Российские поставки газа Ирану нужны прежде всего зимой во время прохождения отопительного сезона, чтобы сбалансировать возрастающий спрос. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По словам эксперта, Иран находится на втором месте после России по запасам газа, но основные месторождения исламской республики располагаются на юге страны в акватории Персидского залива, что создает проблемы с логистикой в зимний период.

В Тегеране потребление тепла и, соответственно, газа резко может возрастать на фоне понижения температур, и ранее Ирану приходилось резко увеличивать добычу на южных месторождениях, прокачивать его через всю страну этот газ, чтобы удовлетворять возрастающий спрос. Это было очень неудобно и зачастую приводило даже к ограничению подачи теплоснабжения. Ирану был нужен какой-то другой источник. Поэтому российские поставки Ирану нужны прежде всего зимой во время отопительного сезона для того, чтобы балансировать возрастающий спрос объяснил Юшков

Такое сотрудничество будет выгодно не только России и Ирану, но и Азербайджану, добавил эксперт.

Россия получит новый рынок сбыта, Иран получит балансировку газовой системы и нормальное прохождение отопительного сезона, и при этом не нужно фактически почти ничего строить. Теоретически труба есть уже сейчас, и она идет транзитом через Азербайджан, поэтому это будут трехсторонние договоренности. Азербайджану тоже это выгодно, потому что он будет получать транзитную прибыль отметил экономист

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Стороны провели по послевоенной обстановке и системе по обеспечению региональной безопасности.