Иран и "Газпром" обсуждают маршрут и цену поставок российского газа

Иран надеется в ближайшее время урегулировать вопросы по покупке газа у РФ Иран и "Газпром" обсуждают маршрут и цену поставок российского газа

Москва16 окт Вести.Иран и "Газпром" находятся на финальной стадии обсуждения проекта поставок российского газа, согласовывая маршрут будущей трубопроводной магистрали и ценообразование.

Об этом сообщил заместитель министра нефти Ирана, глава Иранской национальной газовой компании (NIGC) Саид Тавакколи на полях Российской энергетической недели.

По словам иранского представителя, стороны успешно выполнили все пункты подписанного в 2024 году стратегического меморандума и перешли к техническим деталям. После урегулирования оставшихся вопросов по логистике и стоимости ресурса проект может быть окончательно утвержден.