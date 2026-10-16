Москва16 октВести.Иран и "Газпром" находятся на финальной стадии обсуждения проекта поставок российского газа, согласовывая маршрут будущей трубопроводной магистрали и ценообразование.
Об этом сообщил заместитель министра нефти Ирана, глава Иранской национальной газовой компании (NIGC) Саид Тавакколи на полях Российской энергетической недели.
По словам иранского представителя, стороны успешно выполнили все пункты подписанного в 2024 году стратегического меморандума и перешли к техническим деталям. После урегулирования оставшихся вопросов по логистике и стоимости ресурса проект может быть окончательно утвержден.