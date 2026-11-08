Посол рассказал о планах Ирана построить с РФ газопровод на 110 млрд кубов Посол Джалали: Иран обсуждает с РФ газопровод мощностью 110 млрд кубометров

Москва8 ноя Вести.Иран прорабатывает с Россией долгосрочный проект газопровода, рассчитанного на целевой объем ежегодной прокачки 110 миллиардов кубометров топлива.

Об этом в эфире иранского государственного телевидения сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

По его словам, на первом этапе — в течение двух-трех лет — мощность может составить 55 миллиардов кубометров. В перспективе речь идет о создании отдельной газотранспортной линии между двумя странами.

Джалали пояснил, что газовое сотрудничество Ирана и России подразделяется на краткосрочный и долгосрочный этапы. В краткосрочном сценарии для использования действующих трубопроводов потребуется реконструкция и координация с Азербайджаном, что займет некоторое время.

В качестве наиболее быстрого варианта реализации проектов обсуждается сценарий своповых поставок российского газа из северного Азербайджана и эквивалентного объема из южного Азербайджана в Иран, отметил посол.

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в интервью ИС "Вести" назвал обстоятельства, которые помогут Ирану стать региональным газовым хабом.