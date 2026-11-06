Москва6 ноя Вести.Пропускная способность газопровода РФ-Иран может составить несколько миллиардов кубометров газа. Такой оценкой с ИС "Вести" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финуниверситета Игорь Юшков.

Он добавил, что такие поставки будут использоваться Ираном во время отопительного сезона.

Пока реалистично говорить о нескольких миллиардах кубометров газа, которые будут использоваться Ираном сезонно, вот именно во время отопительного сезона, покрывать пики, которые есть на севере Ирана. И для этого пока что строительство дополнительных газопроводов, транзитных именно через Азербайджан не предполагается. Вот на территории Ирана, вот тут действительно можно будет говорить о расширении газотранспортной системы, о дальнейшей газификации иранских городов, для того чтобы общий объем потребления газа в Иране увеличился. И Россия в этом заинтересована, потому что на север Ирана опять же мы его рассматриваем как свой рынок сбыта заявил Юшков

Ранее ведущий научный сотрудник Центрa арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал, какие возможности для РФ откроет газопровод в Иран. Он отметил, что в перспективе Россия сможет поставлять газ в страны Южной Азии, в том числе и в Индию.