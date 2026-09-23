Посол Джалали сообщил о строительстве трубопровода между Россией и Ираном

Назван источник финансирования трубопровода между РФ и Ираном Посол Джалали сообщил о строительстве трубопровода между Россией и Ираном

Москва23 сен Вести.Строительство трубопровода для транспортировки газа из Ирана в Россию будет в большей степени профинансировано российской стороной, сообщил посол Ирана Казем Джалали газете "Ведомости".

По словам дипломата, трубопровод будет проложен через Азербайджан. Джалали также поблагодарил всех, кто поддержал проект.

Финансирование в большей степени будет идти из России. Но мы работаем все вместе над этим проектом – все три страны: Россия, Иран и Азербайджан сказал он

Министр нефти Исламской Республики Мохсен Пакнежад 23 августа сообщил, что в Иране нашли месторождение газа с запасами объемом свыше 200 млрд кубометров.