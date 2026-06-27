Армения приступила к строительству стратегического тоннеля у границы с Ираном В Армении началось строительство Каджаранского тоннеля при участии ЕФСР и Ирана

Москва27 июн Вести.В Армении дан официальный старт строительству Каджаранского тоннеля, расположенного вблизи границы с Ираном. Реализация масштабного инфраструктурного проекта ведется за счет кредитных средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и софинансирования правительства республики. Подрядчиками выступят иранские компании.

Как сообщила пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры Армении, на торжественной церемонии запуска присутствовали высокопоставленные делегации из Тегерана и Еревана, включая вице-президента Ирана Сейеда Хамида Пурмохаммади и вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Общая стоимость программы оценивается почти в $400 млн: $200 млн предоставляет ЕФСР, еще около $195 млн выделяет армянский бюджет. Строительные работы рассчитаны на шесть лет.

В рамках проекта будет возведен сам тоннель длиной 7,2 километра и около 4 километров подходных дорог. Двухполосное полотно с обочинами достигнет ширины 10,6 метра. Контракт на строительство заключен с иранскими подрядчиками — "Абат Рахан Парс Интернешнл Груп" и "Туннель Сад Ариана". Новый тоннель станет частью автомагистрали "Север-Юг", которая соединит границу с Ираном и Грузией, и позволит ввести в эксплуатацию значительную часть ее южного участка.

Ожидается, что после ввода объекта в строй действующий маршрут сократится на 14 километров, средняя скорость транспорта вырастет с 50 до 80 км/ч, а время в пути уменьшится почти на 40 минут. Кроме того, тоннель обеспечит объезд Мегринского перевала, расположенного на высоте более 2,5 тысяч метров, что серьезно повысит безопасность движения и решит проблемы с проходимостью в зимний период.