На Западе рассказали, что РФ якобы снабжает Иран через Каспийское море Telegraph: РФ якобы создала новый маршрут снабжения Ирана через Каспийское море

Москва13 авг Вести.Российская Федерация якобы проложила новый маршрут через Каспийское море, по которому направляет грузы для поддержки Ирана. Об этом пишет The Telegraph.

Британское издание утверждает, что в акватории Каспийского моря развернут логистический коридор для поставок Исламской Республике грузов в рамках военного партнерства.

Следовательно, и Россия, и Иран зависят от Каспийского моря как от незаменимого канала снабжения для своих военных усилий говорится в тексте

В материале The Telegraph также указывается, что США не могут повлиять на работоспособность этой якобы существующей логистической цепочки.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет Ирану гуманитарную помощь с лекарствами и товарами первой необходимости для населения.