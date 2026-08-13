Москва13 авгВести.Российская Федерация якобы проложила новый маршрут через Каспийское море, по которому направляет грузы для поддержки Ирана. Об этом пишет The Telegraph.

Британское издание утверждает, что в акватории Каспийского моря развернут логистический коридор для поставок Исламской Республике грузов в рамках военного партнерства.

Следовательно, и Россия, и Иран зависят от Каспийского моря как от незаменимого канала снабжения для своих военных усилий

говорится в тексте

В материале The Telegraph также указывается, что США не могут повлиять на работоспособность этой якобы существующей логистической цепочки.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет Ирану гуманитарную помощь с лекарствами и товарами первой необходимости для населения.