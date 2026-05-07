Власти Ирана заранее позаботились о продовольственной безопасности страны Зохреванд: власти Ирана заранее позаботились о продовольственной безопасности

Москва7 мая Вести.Иранские власти заранее позаботились о продовольственной безопасности страны. Об этом ИС "Вести" заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд.

Власти Ирана выделяют жителям субсидии на хлеб, топливо и товары первой необходимости. Также Тегеран увеличил перечень тех, кому положены пособия.

У нас множество субсидий, бесплатное лечение. Сейчас страна использует продукты из резервов. О продовольственной безопасности позаботились заранее сказал депутат

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что США убедились в том, что не смогут сломать Иран путем проведения военной операции.

Иран в условиях морской блокады со стороны США продолжает добывать нефть, производить собственные автомобили. Пакистан выделил Ирану несколько гуманитарных коридоров, по которым могут перемещаться товары из Ирана или для Ирана.