Москва6 ноя Вести.Прокладка нового трубопровода позволит России поставлять свой газ через Иран в страны Южной Азии, в том числе и в Индию. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник Центрa арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Он отметил, что объем прокачки по трубопроводу из РФ в Иран может составлять до 2 млрд кубометров газа в год, а также допустил, что проектирование системы трубопроводов будет окончено в 2027 году.

Что касается объемов, то, как эксперты говорят, на первом этапе поставки могут составлять до 2 млрд кубометров газа в год, а в потенциале увеличение [прогнозируется] до 55 млрд кубометров. Ну, я повторю, здесь все взаимосвязано и политика, и экономика, и насколько здесь сработает и российская дипломатия, и российские структуры, которые будут непосредственно заниматься вот этими проектами сообщил Долгов

Он добавил, что в случае таких поставок главным будет вопрос безопасности.

Если говорить о том, как будут проходить эти трубопроводы, то, возможно, и страны Южной Азии, в перспективе это еще Индия и соседние страны. Но опять же, я повторю, прежде всего здесь стоит вопрос о безопасности этого проекта и насколько вот он будет приемлем для тех стран, по территории которых он будет проходить заявил Долгов

Ранее Долгов заявил о заинтересованности Азербайджана в поставках газа из РФ в Иран. Он отметил, что прокладка трубопровода через территорию Баку будет наилучшим вариантом.