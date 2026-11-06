Эксперт Садыгзаде заявил о потенциале Ирана по превращению в газовый хаб Эксперт Садыгадзе: Иран может потенциально превратиться в газовый хаб

Москва6 ноя Вести.Соседние с Ираном страны потенциально заинтересованы в газе из РФ, что позволит Исламской Республике, в случае запуска трубопровода из РФ, превратиться в газовый хаб. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Иран может потенциально превратиться и в газовый хаб, потому что соседние страны с Ираном – это Пакистан, это Афганистан, это Ирак, это Сирия параллельно, и ряд других стран Ближнего Востока и Среднего Востока. Они тоже потенциально заинтересованы в покупке российского газа. Про Афганистан и Пакистан очень тоже давно обсуждается, есть ряд других альтернативных проектов сообщил Садыгзаде

Он отметил, что газопровод из РФ в Иран имеет огромный экономический потенциал.

Безусловно, для нашей страны это имеет большой экономический потенциал, большой инвестиционный потенциал, улучшение торгово-экономических, скажем так, условий. Но и для той же Исламской Республики Иран – это очень важный проект, потому что это сможет дать импульс экономическому развитию страны, диверсификации своих экономических связей. И, конечно же, всем странам, через которые будет проходить этот путь рассказал Садыгзаде

Ранее потенциал газопровода из РФ в Иран оценил ведущий научный сотрудник Центрa арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Он отметил, что такая инфраструктура позволит РФ поставлять свой газ в Индию.