Россия и Иран намерены наращивать контакты и частоту официальных визитов Джалали: Россия и Иран увеличат число предстоящих официальных визитов

Москва16 ноя Вести.Контакты между Москвой и Тегераном в самых разных областях - непрерывны. Государства планируют продолжать наращивать частоту официальных визитов, подчеркнул в беседе с ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются непрерывными и многоуровневыми, и консультации и обмен делегациями на различных политических, экономических, специализированных уровнях и в области безопасности между двумя странами продолжаются заявил иранский дипломат

Посол также напомнил о недавнем визите президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите глав государств Форума стран - экспортеров газа и саму встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Джалали отметил, что детали других предстоящих визитов будут объявлены через официальные каналы после окончательного согласования программ.

Ранее Казем Джалали рассказал о планах Ирана построить с РФ газопровод на 110 млрд кубов.