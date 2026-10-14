Новак: доля газа в мировом энергобалансе будет увеличиваться

Новак: доля газа в мировом энергобалансе будет только расти Новак: доля газа в мировом энергобалансе будет увеличиваться

Москва14 окт Вести.Газ является перспективным источником энергоресурсов, и его доля в мировом энергобалансе будет расти. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Газ — это перспективный источник энергетических ресурсов, дешевый, экологичный. Доля в энергобалансе, по прогнозам экспертов, будет только увеличиваться заявил он

Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает, что программа газификации России является наиболее масштабной в мировой истории. За последние пять лет "Газпром" провел газ в 2150 населенных пунктов страны.

На 1 января 2026 года уровень технически возможной сетевой газификации природным газом в России достиг рекордных 91,2%.